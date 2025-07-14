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        Sivasspor ilk etap kampını tamamladı

        YENİ sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde başlayan Sivasspor, ilk etap çalışmasını tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 13:58 Güncelleme: 14.07.2025 - 14:05
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        Sivasspor ilk etap kampını tamamladı
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        YENİ sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde başlayan Sivasspor, ilk etap çalışmasını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar ikinci etap için Bolu'ya gidecek.

        Yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde, 30 Haziran'da kulüp tesislerinde başladığı çalışmaların ilk etabını bugün tamamladı. 15 günlük ilk etap kampı yoğun ve tempolu geçti. Kırmızı-beyazlılar, 2 günlük iznin ardından 17 Temmuz Perşembe günü Bolu'da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. Karpalas Otel'de gerçekleşecek olan kamp, 27 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek. Bu süreçte Sivasspor, 3'de hazırlık maçı oynayacak. 28-29 Temmuz tarihlerinde iki günlük izin yaptıktan sonra, 30 Temmuz Çarşamba günü yeniden Sivas'ta toplanacak olan Sivasspor, sezon öncesi hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürecek.

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