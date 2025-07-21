4 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü gözaltında (2)

Sivas'ınİmranlı ilçesinde dün meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı kazada; otobüs şoförü Okan Kaya gözaltına alındı. Kaya jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şoförün ifadesinde, bölgedeki yoğun yağış nedeni ile otobüsün kontrolünü kaybettiğini söylediği öğrenildi.

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