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        4 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü gözaltında (2)

        TUTUKLANDISivas'ınİmranlı ilçesinde dün meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı kazada; otobüs şoförü Okan Kaya gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 18:42 Güncelleme: 21.07.2025 - 18:42
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        4 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü gözaltında (2)
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        TUTUKLANDI

        Sivas'ınİmranlı ilçesinde dün meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı kazada; otobüs şoförü Okan Kaya gözaltına alındı. Kaya jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şoförün ifadesinde, bölgedeki yoğun yağış nedeni ile otobüsün kontrolünü kaybettiğini söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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