Freni çekilmeyen greyder, otomobili uçuruma sürükledi: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Sivas'ın Zara ilçesinde arazi toplulaştırması sırasında el freni çekilmeyen greyderin hareket edip göl manzarası izleyen içerisinde 2 kadının bulunduğu otomobili de önünde sürükleyerek uçurumdan düştüğü kazada ölen kişinin Gülsün Kızılağıl (30) olduğu belirlendi. Ağır yaralanan Feride Şüheda Koca'nın (28) ise hastanede tedavisi devam ettiği bildirildi.

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