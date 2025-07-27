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        Freni çekilmeyen greyder, otomobili uçuruma sürükledi: 1 ölü, 1 yaralı (2)

        ÖLENKİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDUSivas'ın Zara ilçesinde arazi toplulaştırması sırasında el freni çekilmeyen greyderin hareket edip göl manzarası izleyen içerisinde 2 kadının bulunduğu otomobili de önünde sürükleyerek uçurumdan düştüğü kazada ölen kişinin Gülsün Kızılağıl (30) olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 18:57 Güncelleme: 27.07.2025 - 18:57
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        Freni çekilmeyen greyder, otomobili uçuruma sürükledi: 1 ölü, 1 yaralı (2)
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        ÖLENKİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

        Sivas'ın Zara ilçesinde arazi toplulaştırması sırasında el freni çekilmeyen greyderin hareket edip göl manzarası izleyen içerisinde 2 kadının bulunduğu otomobili de önünde sürükleyerek uçurumdan düştüğü kazada ölen kişinin Gülsün Kızılağıl (30) olduğu belirlendi. Ağır yaralanan Feride Şüheda Koca'nın (28) ise hastanede tedavisi devam ettiği bildirildi.

        Kaza sonrası greyderin operatörü V.D., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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