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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor-İstanbulspor maçının ardından

AA

Sivasspor-İstanbulspor maçının ardından

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktör Rıza Çalımbay, iyi oynadıklarını ancak galip gelemediklerini söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, tüm düşüncelerinin maçı kazanmak olduğunu belirtti. Galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Hem Avrupa kupaları hem de ligde devam ediyorsak mutlaka ligin iyi olması gerekiyor." dedi.

Çalımbay, karşılaşmanın ilk yarısında pozisyon vermediklerini dile getirerek, "Gayet iyi oynadık ve iyi de pozisyonlarda geldi. İkinci yarı golü yedikten sonra hem oyuncu değişikliği hem de taktik değişikliği yaptık, golü de bulduk ama istediğimiz ikinci golü bulamadık," diye konuştu.

Oyuncularının üst üste maç oynadığına ve yorgun olduğuna dikkati çeken Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bugün oyunculara hiçbir şey diyemem. Çünkü iki gündür iyi maç yapıyorlar, yorgunlar. İki maç olduğu için şu an sakatımız 6’ya çıktı. Arkadaşlarımızda iki tane kırık var. Ziya bugün ilk yarıda iyi oynarken sakatlandı. Hem Avrupa’yı hem Türkiye’yi beraber götürmek biraz zor. Çünkü çok geniş bir kadro olması gerekiyor, büyük bir bütçen olması gerekiyor, her türlü oyuncuya sahip olman gerekiyor ve oyuncularla çok iyi bir sezon başı geçirmen gerekiyor. O zaman burada yüzde yüz başarılı olursun. Böyle gidersek tabii ki bazı aksilikler mutlaka olacak. Bu ya Avrupa maçlarında ya da ligde olacak. Biz geçen sezon 7'nci 8’inci haftada galip gelebildik. Aynı şekli ve aynı sıkıntıları yine yaşadık. Biraz sabretmemiz gerekiyor. Eğer biz sadece lig oynasaydık şu anda bambaşka puanlarımız olurdu."

Çalımbay, lig fikstürüne tepki göstererek, üst üste maçlar oynayan kırmızı-beyazlı ekibin İstanbulspor ile oynadığı maç saatini de eleştirdi.

Sivasspor'un üç senedir üst üste Avrupa'ya gittiğini anımsatan Çalımbay, "Yine Avrupa'ya gideceğiz ama biraz sabretmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.


- "Bugün Caner'i kaybettik"

Çalımbay, savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa ile taraftarlar arasında yaşanan diyaloğa da değinerek, şöyle devam etti:

"Bugün Caner'i kaybettik, çok ağır şeyler oldu. Caner'den de beklenmeyen bir tepki geldi. Taraftardan da tepki geldi, iyi bir şey değil. Taraftar bana göre kötü gün dostudur. Allah'a şükür kötü günümüz olmadı, taraftarımız önünde henüz mağlubiyetimiz yok. Taraftarlarımızın kötü gün dostu olması gerekiyor ve oyuncularımıza sahip çıkması gerekiyor. Hiçbir oyuncu sahaya kötü oynamak için çıkmaz. Mutlaka hatalar olabiliyor. İsteyerek yapılan bir şey değil, biz de bazen sinirlerimizi zorlayabiliyoruz. Neticede o oyuncuya sahip çıkılması gerekiyor."

Her şeye rağmen takımının mücadelesinden memnun olduğunu dile getiren Çalımbay, ligde iyi yerlere geleceklerini, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Romanya temsilcisi Cluj'u deplasmanda yenerek avantaj sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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