Sivas'ta okul önlerindeki yaya geçidi çizgileri yenilendi

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SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi okul çevrelerinde silinen yaya geçitleri, deforme olan kasisler ve trafik işaretlerini yeniledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Yavuz Selim İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Öztürk, Bilgin ve Aslan ile öğrenciler daha sonra yenilenen yaya geçitlerini inceleyerek görevlilerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Yaz döneminde il genelinde 626 okulun bakım ve onarımının tamamlandığını belirten Öztürk, "Bu anlamda 116 bine yakın öğrencimizin daha ferah daha sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretim hayatına devam edebilmeleri için çalışmalarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

Okul önlerinde trafik sıkışıklığını önlemek ve yaya güvenliğini sağlamak adına çalışmalar yapıldığını aktaran Öztürk, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve ekibine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi, oluşabilecek kazaların önüne geçilmesiyle amacıyla il genelinde yol ve yaya çizgilerinin yenilenmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Trafik ve yayalar açısından büyük önem arz eden okul önleri yaya geçitlerini daha görünür hale getirdiklerini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Yine okul çıkış noktalarında bulunan kasislerimizin de bakımını yaptık. Trafik levhaları konusunda Emniyet Müdürlüğümüz ve valiliğimizle ortak çalışarak onları da yeniledik. Bu noktada sürücülerimizden özel ricamız olacak. Öğrencilerimizin can güvenliği noktasında daha duyarlı olmalarını, okul bölgelerinde hız yapmamalarını istirham ediyoruz. İlimizdeki eğitimin kalitesini artırabilmek adına üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ancak bu bir ve beraber olunca daha anlamlı oluyor. Yeni eğitim-öğretim sezonun hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, öğrencilerimize derslerinde başarılar diliyorum."



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