Sivas'ta bir çiftçinin kurduğu 31 bin ceviz ağacı bulunan bahçede ilk hasat yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde yaklaşık 5 yıl önce 1500 dönüm arazi üzerinde bir çiftçi tarafından kurulan ceviz bahçesinde hasada başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, ilçeye bağlı Ardıçalan köyü Brestik mezrasında yaklaşık 5 yıl önce kurulan ceviz bahçesindeki hasat etkinliğine katıldı.

Bahçe sahibi Yunus Emre Karabudak’tan bilgi alan Şimşek, Türkiye'ye örnek bir yatırımı yerinde incelediklerini belirterek, "Gerçekten çok önemli ve büyük bir yatırım. Yaklaşık 1500 dönümlük arazi üzerine kurulmuş ve 31 bin ağaç barındırıyor. Diyebilirim ki İç Anadolu’daki en büyük bahçe. Bu da bize gösteriyoruz ki aslında ilimizin her yöresi, her bölgesi farklı bir ürün için elverişli." ifadelerini kullandı.

Büyük emek verilerek 5 yılın sonunda bu yıl ilk ürünlerin alındığını vurgulayan Şimşek, "Burada modern tarım tekniklerinin de kullandığını gördük. Ümit ediyorum ki bu tür bahçelerimiz yaygınlaşır. Yöremizde daha çok ceviz bahçesi kurulur ve bu bahçe diğer çiftçilerimize örnek olur. Ben çiftçimize, girişimcimize hayırlı, bol kazançlar diliyor, kendisini tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Karabudak ise kendi imkanlarıyla kurduğu bahçede ilk hasatta yaklaşık 3 ton rekolte beklediğini kaydetti.

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