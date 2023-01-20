Sivas'ta karne heyecanı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla, Ulaş ve Divriği ilçelerinde öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Şarkışla Cumhuriyet İlkokulu ve Kenan Tunakan Anaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törene katılan Kaymakam Gökhan Dolaş, Belediye Başkan Vekili Ersin Laçin, Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt ve Milli Eğitim Şube Müdürleri öğrencilere karne ve çeşitli hediyeler verdi.

Öğrencilere yarıyıl tatilinde kitap okumalarını öneren Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, "İlçemizde bugün 45 okulda 7 bin 200 öğrenci karne alıyor. Eğitim öğretim faaliyetlerimizin en büyük destekçisi velilerimize teşekkür ediyor, eğitimi bir hayat biçimine dönüştüren fedakar öğretmenlerimize ve sevgili yavrularımıza iyi tatiller diliyorum." dedi.

- Ulaş

Ulaş'ta ilçe merkezi ve köylerde eğitim gören 1100 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Ulaş Karaşar Köyü İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, öğrencilere dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Gül, velilere de karnelerindeki düşük notlar nedeniyle çocuklarına kızmamalarını, tatil süresince onların iyi dinlenmelerine ve kitap okumalarına destek vermelerini istedi.

- Divriği

Divriği'de ilçe merkezi ve köylerde eğitim gören 1820 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Divriği Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu-İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Hasan Cıbır, okul müdürü Ahmet Töreyen, öğrencilere karne ve çeşitli hediyeler verdi.

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