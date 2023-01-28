Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 sağlık çalışanı yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

M.E'nin kullandığı 34 AAY 652 plakalı otomobil, Deliilyas beldesi girişinde kar yağışının etkili olduğu yolda devrildi.

Yaralanan sürücü M.E. (30) ile K.D. (30) ve Z.K (29), ambulanslarla Altınyayla İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Sivas'a sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yaralıların ilçedeki hastanede görevli sağlık çalışanları olduğu öğrenildi.











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