Sivas'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Hızlı ve sağlıklı kilo vermek için 13 ipucu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

S.P. (29) yönetimindeki 79 AAU 390 plakalı tır, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Tüneli mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü Koyulhisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.