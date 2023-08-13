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        Sivas'ta 3 kişiyi silahla yaralayan kişi intihar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 12:29
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        Sivas'ta 3 kişiyi silahla yaralayan kişi intihar etti
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        SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 3 kişiyi tabancayla yaralayan kişi, aynı silahla intihar etti.

        Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen İ.Ç. (33), Kalın köyünde henüz belirlenemeyen nedenle M.E.Ç'yi (25 ) göğsünden, A.T'yi (31) omzundan ve Y.T'yi (42) de kolundan tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla kendisini vurdu.

        Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İ.Ç, hayatını kaybetti.

        Diğer 3 yaralının ise tedavileri devam ediyor.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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