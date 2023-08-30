Hafik Kaymakamı Algın için veda programı düzenlendi Gümüşhane Kelkit Kaymakamlığına atanan Hafik Kaymakamı Kadir Algın için veda programı düzenlendi.

SİVAS (AA) - Gümüşhane Kelkit Kaymakamlığına atanan Hafik Kaymakamı Kadir Algın için veda programı düzenlendi.

Hafik Gölü'nde bir restoranda düzenlenen veda programına kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Algın, programda yaptığı konuşmada Hafik ilçesinin ve Sivas'ın kendisinde ayrı bir değeri olduğunu söyledi.

Programı düzenleyenlere teşekkür eden Algın, "Burada görev yaparken devletin güzel yüzünü göstermeye çalıştık. Elimizden geldiğince en iyi hizmeti vermeye çalıştık." dedi.

Yaklaşık 4 yıldır Sivas'ta görev yaptığını belirten Algın, "Herkese güzel dilek ve temennileri için teşekkür ediyorum. Kelkit ilçesinde bir abinizin, bir kardeşinizin olduğunu unutmamanızı diliyorum." diye konuştu.

Programda Algın'a, katılımcılar adına hazırlanan hediyeyi Hafik Belediye Başkanı Harun İsa Gültay takdim etti.