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        Sivas'ta baba ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

        Sivas'ın Kangal ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle av tüfeğiyle baba ve oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 19:27 Güncelleme: 05.09.2023 - 19:27
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        Sivas'ta baba ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı
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        Yeğeni H.E. ile eniştesi A.R.E'nin cinayet zanlısı A.K'nin (62) Kangal İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        A.K, 18 Ağustos'ta Topardıç köyü Kuşburnu mevkisinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan yeğeni H.E. ile eniştesi A.R.E'yi av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçmış ve 18 gün sonra yakalanmıştı.

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