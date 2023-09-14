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        Sivas'ta silahla yaralama davasında 2 sanık tahliye edildi

        Sivas'ın Hafik ilçesinde kavgada bir kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu 2 sanık hakkında tahliye kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 13:47 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:47
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        Sivas'ta silahla yaralama davasında 2 sanık tahliye edildi
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        1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar R.Y. (45) ve İ.A. (31) ile sanıkların avukatı hazır bulundu.

        Sanıkların avukatının tahliye talebini değerlendiren mahkeme heyeti, R.Y. ve İ.A'yı tutuklu kaldıkları süre ve sabit ikamet sahibi olmalarını da dikkate alınarak yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye etti.

        "İştirak halinde kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanan sanıkların duruşması 8 Kasım'a ertelendi.

        Çınarlı köyünde 20 Mart'ta R.Y. ve İ.A. tarla kiralama yüzünden tartıştıkları M.Ö'yü silahla yaralamış, 4 Ağustos'ta jandarmaya teslim olmuştu.

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