Sivas'ta eğitim yatırımları devam ediyor Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, köylerdeki eğitim yatırımlarını ve yol iyileştirme çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şimşek, merkeze bağlı Kurtlapa, Yakupoğlan ve Yıldızeli ilçesi Yusufoğlan köylerinde yapımı tamamlanan yeni okul binaları ile İl Özel İdaresi tarafından sürdürülen yol iyileştirme çalışmalarını denetledi.

Merkeze bağlı Kurtlapa köyünde yapımı tamamlanan 12 derslikli Kurtlapa İlkokulunu ziyaret eden Şimşek, Sivas'ta eğitim altyapısının güçlendirilmesi yönünde çalışmaların devam ettiğini belirterek, yeni okulun hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Daha sonra Yakupoğlan köyüne geçen Şimşek, İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanma aşamasına gelen 16 derslikli okul inşaatını gezdi.

Okul inşaatının genel durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Şimşek, kasım ayının başında eğitim-öğretime açılması planlanan okulda yaklaşık 330 öğrencinin eğitim alacağını aktardı.

Şimşek, yaptığı açıklamada, köylerde eğitim altyapısını güçlendirmek ve kaliteyi artırmak istediklerini belirtti.

Yakupoğlan köyünde yapımı süren binada anaokulu, ilkokul ve ortaokul olacağını aktaran Şimşek, okulun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Şimşek, daha sonra Yıldızeli Yusufoğlan köyünde yapımı tamamlanan 4 derslikli okulu ziyaret etti.

Şimşek, Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2023 yılı yatırım programı kapsamında yapılan köy yollarının iyileştirilmesi çalışmalarını da yerinde inceledi.

Merkeze bağlı Gaziköy-Yıldızeli Banaz grup köy yolunda devam eden asfalt çalışmalarıyla ilgili İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk'den bilgi alan Şimşek, 2023 yılı asfalt sezonu çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.

Bu yıl köy yollarında 100 kilometre asfalt çalışması yaptıklarını, 620 kilometrede bakım-onarım asfalt yama işi gerçekleştirildiğini belirten Şimşek, Gaziköy-Yıldızeli Banaz köy yolunun 25 köye hitap eden grup yolu olduğunu aktardı.