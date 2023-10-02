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        Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 18:30 Güncelleme: 02.10.2023 - 18:42
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        Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        Isınma koşusuyla başlayan idman, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam etti. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

        Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da idmanın bir bölümünü takip etti.

        Kırmızı-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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