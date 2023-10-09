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        Sivas'ta Emirhan Kayalıkları turizme kazandırılacak

        Sivas merkeze bağlı Emirhan köyü yakınlarında yer alan ve Yukarı Kızılırmak Jeoparkı'nın önemli doğal sit alanlarından biri olan Emirhan Kayalıkları'nın turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 11:18 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:42
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        Sivas'ta Emirhan Kayalıkları turizme kazandırılacak
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        Sivas merkeze bağlı Emirhan köyü yakınlarında yer alan ve Yukarı Kızılırmak Jeoparkı'nın önemli doğal sit alanlarından biri olan Emirhan Kayalıkları'nın turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, Sivas Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü üyeleriyle Emirhan Kayalıkları'nı gezdi.

        Yaklaşık 4 saatlik yürüyüş ve tırmanışın ardından zirveye ulaşan Şimşek ve beraberindekiler, doğal oluşumlar karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

        Gezinin ardından açıklamada bulunan Şimşek, Emirhan Kayalıkları'nın eşsiz ve görülmeye değer bir yer olduğunu belirtti.

        Bölgenin turizme kazandırılması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

        "Sivas'ımızın keşfedilmeyi bekleyen saklı bir cenneti burası. Kanyonları, vadileri ve farklı yeryüzü yapısıyla önem arz eden bir yer. Bizler de buranın tanıtımına daha çok ağırlık vereceğiz. Buranın turizme kazandırılması için yaptığımız çalışmalar belli bir aşamaya geldi. Tüm doğaseverleri buraya gelip eşsiz güzelliği görmeye davet ediyorum."

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