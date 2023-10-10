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        Sivas'ta iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Sivas'ın Gürün ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 21:49 Güncelleme: 10.10.2023 - 22:00
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        Sivas'ta iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Gürün ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.K. yönetimindeki 42 FD 502 plakalı otomobil, Kirazlık Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, R.D. idaresindeki 42 ANZ 364 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile M.K'nin aracındaki H.K. yaralandı.

        Yaralılardan M.K. ile H.K, Gürün Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

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