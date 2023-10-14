Sivas'ta "Gastronomi ve Mutfak Sanatları" etkinliği başladı

Sivas'ta düzenlenen "Gastronomi ve Mutfak Sanatları" etkinliği başladı.

Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında, Sivas Valiliği himayesinde Sivas Belediyesinin desteğiyle Ticaret Sanayi Odası (TSO), Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB), Sivas Ticaret Borsası ile Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRSES) organizasyonunda düzenlenen "Gastronomi ve Mutfak Sanatları" etkinliğinin başlaması dolayısıyla Buruciye Medresesi önünde program düzenlendi.

Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, programdaki konuşmasında, güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öztürk, etkinliğe Türkiye'nin bir çok bölgesinden tanınmış şeflerin katıldığını belirterek, "Bir şehrin turizmi ve ekonomisi için gastronomi en önemli olgulardan biri. Dünyada, ülkemizde bir çok şehir gastronomisi, mutfak sanatları, öne çıkan ürünleriyle çok sayıda turist çekiyor." dedi.

Bu etkinliklerin ekonomiye de katkı sağladığını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu etkinlikler şehrin istihdamına, üretimine ve tanınmasına önemli derecede katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra kendi yemek kültürünü, mutfak sanatını gelecek kuşaklara da ulaştırmış oluyor. Anadolu coğrafyası, ülkemiz mutfak sanatları anlamında gerçekten dünyada hatırı sayılır konumda. Sivas da ülkemizde önemli gastronomi merkezlerinden biri. Birçok yerel ürünü, yemeğiyle öne çıkan şehirlerin başında geliyor. Bizler yöneticiler olarak Sivas'ın turizmde hak ettiği yeri alabilmesi için her geçen gün yeni bir etkinlik yapıyoruz."

Konuşmanın ardından stantları gezen protokol üyeleri, Sivas'ın yöresel lezzetlerini tadarak programa katılan vatandaşlara peskütan çorbası ve kuru fasulye ikram etti.