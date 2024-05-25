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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 19:57 Güncelleme: 25.05.2024 - 19:57
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:BGGrup 4 Eylül

        Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Salih Mazlum, Mert Bulut

        EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Mehmet Albayrak, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Charisis, Caktas, Turgunboev, Emrah Başsan, Koita (Dk. 15 Menig), Manaj

        Mondihome Kayserispor: Onurcan Piri, Attamah, Jeanvier, Arif Kocaman, Carole, Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Boa Morte, Mehmet Eray Özbek, Mane, Bahoken

        Goller: Dk. 9 Koita (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 24 Attamah (Mondihome Kayserispor)

        Sarı kartlar: Dk. 26 Uğur Çiftçi (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 26 Attamah, Dk. 44 Mehmet Eray Özbek (Mondihome Kayserispor)

        SİVAS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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