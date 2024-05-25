Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor - Kayserispor 2-1

        STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Murat Erdoğan, Mehmet Salih Mazlum, Mert BulutSİVASSPOR: Nikolic, Murat Paluli, Appindangoye, Mehmet Albayrak (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 21:24 Güncelleme: 25.05.2024 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor - Kayserispor 2-1
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Yeni 4 Eylül

        HAKEMLER: Murat Erdoğan, Mehmet Salih Mazlum, Mert Bulut

        SİVASSPOR: Nikolic, Murat Paluli, Appindangoye, Mehmet Albayrak (Dk.66 Camara), Uğur, Charisis, Emrah (Dk.46 Bartuğ), Turgunboev, Caktas (Dk.74 Kvet), Koita (Dk.15 Menig) (Dk.74 N'jie), Manaj

        KAYSERİSPOR: Onurcan (Dk.90 Mehmet Şamil), Attamah, Jeanvier, Arif, Carole, Kartal (Dk.84 Talha), Bourabia, Mane (Dk.90 Enes Melih), Morte, Mehmet Eray (Dk.71 Shukurov), Bahoken

        GOLLER: Dk.9 Koita, Dk.53 Caktas (Sivasspor) - Dk.24 Attamah (Kayserispor)

        SARI KARTLAR: Uğur (Sivasspor) - Attamah, Mehmet Eray, Arif (Kayserispor)

        Sivasspor, Süper Lig'in 38'inci haftasında sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Sivasspor ligi 54 puanla tamamlarken; Kayserispor ise 42 puanda kaldı.

        9'uncu dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Murat, topu içeriye doğru ortaladı. Topa yükselen Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

        15'inci dakikada Charisis'in pasında topla buluşan Manaj, kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı. Manaj'a vuruş fırsatı vermeyen Attamah topu kornere gönderdi.

        24'üncü dakikada Kayserispor'da Kartal Kayra'nın sol kanattan kullandığı kornerde topa yükselen Attamah'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

        34'üncü dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahası içinde kaleci Nikolic ile karşı karşıya kalan Boa Morte'nin vuruşunu Nikolic kurtardı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

        53'üncü dakikada gelişen Sivasspor atağında Murat'ın ceza sahasının sağ çaprazından içeriye doğru yerden gönderdiği pası alan Caktas'ın şutunda top ağlara gitti: 2-1.

        56'ncı dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Uğur'un sert şutunu kaleci Onurcan güçlükle çıkardı.

        57'nci dakikada Sivasspor'da Bertuğ Elmaz'ın sol kanattan kullandığı korner atışında top kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

        82'nci dakikada gelişen Kayserispor atağında savunmada Camara'nın kafasından seken top ceza alanı sağ çaprazında olan Boa Morte'nin önünde kaldı. Morte'nin şutunu kaleci Nikolic, kornere çeldi.

        84'üncü dakikada gelişen Sivasspor atağında topu taşıyan Turgunboev sol ayağının üstü ile uzaktan kaleye çektiği şutu Onurcan güçlükle çıkardı.

        Karşılaşma 2-1'lik Sivasspor galibiyeti ile tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
        Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        İsrail: Müzakerelere haftaya devam edilecek
        İsrail: Müzakerelere haftaya devam edilecek
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        Koltuk altında göç
        Koltuk altında göç
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Günde üç fincan kahve önerisi!
        Günde üç fincan kahve önerisi!
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Sivas'ta sağanak; cadde ve sokaklar su doldu
        Sivas'ta sağanak; cadde ve sokaklar su doldu
        Sivas'ta karın boşluğunda biriken kan vücuduna nakledilen kedi hayata tutun...
        Sivas'ta karın boşluğunda biriken kan vücuduna nakledilen kedi hayata tutun...
        Şule'nin ölümüne neden olan şoföre verilen para cezası kaldırıldı, 2,5 yıl...
        Şule'nin ölümüne neden olan şoföre verilen para cezası kaldırıldı, 2,5 yıl...
        Şule'nin ölümüne neden olan şoför verilen para cezası kaldırıldı, 2,5 yıl h...
        Şule'nin ölümüne neden olan şoför verilen para cezası kaldırıldı, 2,5 yıl h...