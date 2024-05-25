Sivasspor - Kayserispor 2-1
STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Murat Erdoğan, Mehmet Salih Mazlum, Mert BulutSİVASSPOR: Nikolic, Murat Paluli, Appindangoye, Mehmet Albayrak (Dk.
STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Murat Erdoğan, Mehmet Salih Mazlum, Mert Bulut
SİVASSPOR: Nikolic, Murat Paluli, Appindangoye, Mehmet Albayrak (Dk.66 Camara), Uğur, Charisis, Emrah (Dk.46 Bartuğ), Turgunboev, Caktas (Dk.74 Kvet), Koita (Dk.15 Menig) (Dk.74 N'jie), Manaj
KAYSERİSPOR: Onurcan (Dk.90 Mehmet Şamil), Attamah, Jeanvier, Arif, Carole, Kartal (Dk.84 Talha), Bourabia, Mane (Dk.90 Enes Melih), Morte, Mehmet Eray (Dk.71 Shukurov), Bahoken
GOLLER: Dk.9 Koita, Dk.53 Caktas (Sivasspor) - Dk.24 Attamah (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Uğur (Sivasspor) - Attamah, Mehmet Eray, Arif (Kayserispor)
Sivasspor, Süper Lig'in 38'inci haftasında sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Sivasspor ligi 54 puanla tamamlarken; Kayserispor ise 42 puanda kaldı.
9'uncu dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Murat, topu içeriye doğru ortaladı. Topa yükselen Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.
15'inci dakikada Charisis'in pasında topla buluşan Manaj, kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı. Manaj'a vuruş fırsatı vermeyen Attamah topu kornere gönderdi.
24'üncü dakikada Kayserispor'da Kartal Kayra'nın sol kanattan kullandığı kornerde topa yükselen Attamah'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
34'üncü dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahası içinde kaleci Nikolic ile karşı karşıya kalan Boa Morte'nin vuruşunu Nikolic kurtardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.
53'üncü dakikada gelişen Sivasspor atağında Murat'ın ceza sahasının sağ çaprazından içeriye doğru yerden gönderdiği pası alan Caktas'ın şutunda top ağlara gitti: 2-1.
56'ncı dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Uğur'un sert şutunu kaleci Onurcan güçlükle çıkardı.
57'nci dakikada Sivasspor'da Bertuğ Elmaz'ın sol kanattan kullandığı korner atışında top kale direğine çarparak oyun alanına döndü.
82'nci dakikada gelişen Kayserispor atağında savunmada Camara'nın kafasından seken top ceza alanı sağ çaprazında olan Boa Morte'nin önünde kaldı. Morte'nin şutunu kaleci Nikolic, kornere çeldi.
84'üncü dakikada gelişen Sivasspor atağında topu taşıyan Turgunboev sol ayağının üstü ile uzaktan kaleye çektiği şutu Onurcan güçlükle çıkardı.
Karşılaşma 2-1'lik Sivasspor galibiyeti ile tamamlandı.
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