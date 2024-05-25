Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Salih Mazlum, Mert Bulut
EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Mehmet Albayrak (Dk. 66 Camara), Appindangoye, Uğur Çiftçi, Charisis, Caktas (Dk. 74 Kvet), Turgunboev, Emrah Başsan (Dk. 46 Bartuğ Elmaz), Koita (Dk. 15 Menig (Dk. 74 Njie)), Manaj
Mondihome Kayserispor: Onurcan Piri (Dk. 90+1 Mehmet Şamil Öztürk), Attamah, Jeanvier, Arif Kocaman, Carole, Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 84 Talha Sarıarslan), Boa Morte, Mehmet Eray Özbek (Dk. 71 Shukurov), Mane (Dk. 90+1 Enes Melih Gökçek), Bahoken
Goller: Dk. 9 Koita, Dk. 53 Caktas (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 24 Attamah (Mondihome Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Uğur Çiftçi (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 26 Attamah, Dk. 44 Mehmet Eray Özbek, Dk. 77 Arif Kocaman (Mondihome Kayserispor)
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