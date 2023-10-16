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        Sivas'ta trafik denetimleri sürüyor

        Sivas'ta trafik ekiplerinin denetimlerine devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 16:15 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:15
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        Sivas'ta trafik denetimleri sürüyor
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        Sivas'ta trafik ekiplerinin denetimlerine devam ettiği bildirildi.

        Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehirlerarası kara yollarında kazaların yoğunlukla meydana geldiği güzergahlarda mevcut Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kullanılarak hızdan kaynaklı meydana gelen trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri kuruldu.

        Bu kapsamda, D-100 kara yolunun Tokat-Sivas-Erzincan illeri güzergahında Reşadiye-Suşehri-Refahiye ilçeleri arasında kalan devlet karayollarında, D- 200 kara yolu için ise Yozgat-Sivas-Erzincan illeri güzergahında Akdağmadeni-Yıldızeli-Sivas Merkez-Hafik-Zara-İmranlı ve Refahiye ilçelerini kapsayacak şekilde, çift yönlü olarak Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi ile araçların hız denetimi gerçekleştiriliyor.

        Ayrıca il genelinde kullanılmakta olan Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri üzerinden de emniyet kemeri kullanımı, ışıksız yaya geçitlerinde yayalara yol verilmesi ve seyir halinde cep telefonu kullanılması konularında da denetimler devam ediyor.

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