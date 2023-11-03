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        Sivas'ta bir kadını sokakta darbedip saçından sürükleyen bıçaklı saldırgan yakalandı

        Sivas'ta bir kadını sokakta darbedip saçından sürükleyen bıçaklı saldırgan polislerce gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 10:54 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:54
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        Sivas'ta bir kadını sokakta darbedip saçından sürükleyen bıçaklı saldırgan yakalandı
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        Sivas'ta bir kadını sokakta darbedip saçından sürükleyen bıçaklı saldırgan polislerce gözaltına alındı.

        Altuntabak Mahallesi'nde C.K, erkek arkadaşı olduğu ve bir süre önce ayrıldığı öne sürülen Ç.K. ile henüz belirlenemeyen nedenle sokakta tartıştı.

        Ç.K. darbedip saçından sürüklediği C.K'yi otomobiline bindirmeye çalıştı. Bu sırada bir kişinin binadan fırlattığı kavanoz, Ç.K'nin sırtına isabet etti.

        Genç kadının yardım çığlıkları üzerine vatandaşlar, elinde bıçak bulunan Ç.K'yi ikna edip kızı bırakmasını sağladı.

        Aracına binerek uzaklaşan Ç.K, kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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