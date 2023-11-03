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        Sivas'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:21
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        Sivas'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        M.C. yönetimindeki 58 NC 993 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi Esentepe Caddesi üzerinde H.B. idaresindeki 42 ATT 65 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, Numune Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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