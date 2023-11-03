Sivas'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

M.C. yönetimindeki 58 NC 993 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi Esentepe Caddesi üzerinde H.B. idaresindeki 42 ATT 65 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, Numune Hastanesine kaldırıldı.

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