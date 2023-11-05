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        Sivasspor-Adana Demirspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, takımının performansının altında kalan bir maç olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 16:41 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:41
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        Sivasspor-Adana Demirspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, takımının performansının altında kalan bir maç olduğunu söyledi.

        Kluivert, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, alınan sonuçtan memnun olmadığını belirtti.

        Sonucun doğru olduğunu aktaran Kluivert, "Özellikle ilk yarıda fazla top kaybı yaşadık. Birçok futbolcumuzun performansının altında bir performans çizdiği bir maç oldu. Sonrasında ikinci yarıda baktığınızda üçüncü bölgede özellikle çok fazlasıyla basit bir şekilde top kaybı yaşadık ve oradan rakiplere fırsat verdik." dedi.

        Performans olarak daha fazlasını yapabileceklerini dile getiren Kluivert, "Çünkü bu tarz kapanan takımlara karşı, aradaki mesafeyi daraltan takımlara karşı birçok kez karşılaştık ve bunun üzerinde çok çalışıyoruz. Ama daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz ve yapacağız da. O yüzden de bunun üzerine devam edeceğiz." diye konuştu.

        - "Aynayı karşımıza alıp kritik yapmamız gerekiyor"

        Kluivert, rakiplere karşı dar alanlardan çıkabilecek teknik kapasiteye sahip bir takım olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Aynayı karşımıza alıp kritik yapmamız gerekiyor. Ondan sonrasında öz eleştiri yaptıktan sonra da rakip neler yaptı, biz neler yapabilirdik. Onu konuşabiliriz. Ama öncelikle tabii ki de daha iyisini yapabileceğimizi bildiğimiz halde bu kadar altında bir performans gösterdiğimiz için öncelikle öz eleştiriyi kendimiz yapmamız lazım."

        Sivasspor'u da oynadığı futboldan dolayı tebrik eden Kluivert, "Onlar da çok iyi bir iş çıkarttılar, hakkını vermemiz gereken futbolcular var. Maçın gidişatına değiştirebilecek futbolculara sahipler. Ama rakipten önce kendimize bakmamız gerekiyor, biz neden bu şekilde performans gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

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