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        Sivas İl Sağlık Müdürlüğünde görev devir teslim töreni yapıldı

        Sivas İl Sağlık Müdürü olarak atanan Onur Mahmutoğlu, düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Fethullah Selçuk Moğulkoç'tan teslim aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:43 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:54
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        Sivas İl Sağlık Müdürlüğünde görev devir teslim töreni yapıldı
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        Sivas İl Sağlık Müdürü olarak atanan Onur Mahmutoğlu, düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Fethullah Selçuk Moğulkoç'tan teslim aldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük makam odasında gerçekleşen törene, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve sağlık personeli katıldı.

        Törende konuşan Moğolkoç, yaklaşık 6 yıl şerefle sürdürdüğü görevi Mahmutoğlu'na devrettiğini belirterek, birlikte görev yaptığı mesai arkadaşlarına teşekkür etti, Mahmutoğlu'na yeni görevinde başarı diledi.

        Mahmutoğlu ise Moğolkoç'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek, "Devraldığımız hizmet bayrağını daha iyi noktalara taşımak adına ekibimizle yoğun bir tempoda çalışacağız. Rabbimiz, sağlık camiasının kıymetli çalışanlarına ve aziz Sivas halkına hizmet noktasında bizleri mahcup etmesin, faydalı işler yapmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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