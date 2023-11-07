Sivas'ta çatı yangını hasara yol açtı Sivas'ta iki katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Sivas'ta iki katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Pulur Mahallesi Tarhana Caddesi'nde iki katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

​​​​​​​Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü.

Yangında çatıda hasar meydana geldi.