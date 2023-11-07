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        Eski milletvekili Tamer'in vefat eden babası Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Eski AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in vefat eden babası Namık Kaya Tamer'in cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:51 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:54
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        Eski milletvekili Tamer'in vefat eden babası Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı
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        Eski AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in vefat eden babası Namık Kaya Tamer'in cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

        Şarkışla ilçesine bağlı Maksutlu köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından Namık Kaya Tamer'in cenazesi köy mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine Tamer'in ailesi, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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