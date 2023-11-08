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        Başkan Bilgin, yapımı devam eden belediye tesisi inşaatalarını inceledi

        Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden yeni saha tesislerinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:54 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:54
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        Başkan Bilgin, yapımı devam eden belediye tesisi inşaatalarını inceledi
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        Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden yeni saha tesislerinde incelemede bulundu.

        Bilgin, yapımı devam eden tesisleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Şehir merkezinde kalmış bazı birimleri yeni bölgelere taşıdıklarını belirten Bilgin, amaçlarının vatandaşlara kaliteli hizmet sunmak olduğunu söyledi.

        Bilgin, sahada aktif çalışan belediye birimlerinin koordinasyonu daha rahat sağlanması, fonksiyonel bir çalışma ortamına kavuşması için çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "İnşallah bu ay sonunda Fen işleri, SİBESKİ, Temizlik İşleri ve Plan Proje Müdürlüğü saha ekiplerini bu bölgeye taşıyarak hem hizmet birlikteliği hem de daha koordineli ve daha kaliteli hizmet etmeyi hedefliyoruz. Belediye birimlerimizin farklı alanlarda dağınık şekilde olması hizmetteki verimliliği düşüren etkenlerden biriydi. Plan proje ve ilgili birimlerimiz ile yapmış olduğumuz değerlendirme neticesinde saha ekiplerimizin özellikle depo bölümlerini bir arada toplayarak daha verimli olacağı kararını verdik. Bugünkü bedeli ile yaklaşık 200 milyon TL’ye mal olacak bu tesisi şehrimize uzun yıllar hizmet edecek birimlerimize kazandırmış olduk. Şehrimize, belediye birimlerimize, çalışma arkadaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun."

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