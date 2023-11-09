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        Gazi Osman Paşa İlkokulu öğrencileri Hayat Ağacı Derneği'ni ziyaret etti

        Sivas'ta Gazi Osman Paşa İlkokulu öğrencileri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma dersleri kapsamında Hayat Ağacı Derneğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:57 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:00
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        Gazi Osman Paşa İlkokulu öğrencileri Hayat Ağacı Derneği'ni ziyaret etti
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        Sivas'ta Gazi Osman Paşa İlkokulu öğrencileri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma dersleri kapsamında Hayat Ağacı Derneğini ziyaret etti.

        Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Osman Paşa İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Yücel Budak ile Hayat Ağacı Derneğini ziyaret ederek, topladıkları parayı yetkililere teslim etti.

        Budak, "Öğrenci ve velilerimizin katkılarıyla 2 bin 451 lira topladık. Bunu da Hayat Ağacı Derneğine teslim ettik." dedi.

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        Galeri

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