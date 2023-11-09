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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:37 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:40
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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
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        Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

        Şüpheliyi yakalayan ekipler, adreste yaptıkları aramada 3 kilo 450 gram esrar, yivsiz av tüfeği ve hassas terazi ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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