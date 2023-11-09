Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Şüpheliyi yakalayan ekipler, adreste yaptıkları aramada 3 kilo 450 gram esrar, yivsiz av tüfeği ve hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.