Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'ten "10 Kasım" mesajı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla andı.

Atatürk'ün askeri dehasını vatan sevgisiyle birleştirerek tarihte eşine az rastlanır bir zafere imza attığını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Liderlik vasıfları ve ileri görüşlülüğüyle ülke ve dünya şartları istikametinde doğru ve gerçekçi bir vizyon ortaya koymuş, modernleşme ve dönüşüm hamlelerini cesaretle gerçekleştirmiştir. En büyük eserim dediği ve temellerini Sivas'ta attığı Cumhuriyet'imizin, yapmış olduğu inkılap ve reformlarıyla da çağdaş, demokratik, hukuk devleti olarak muasır medeniyetler seviyesine doğru ilerlemesini sağlamıştır. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in ilk yüz yılını geride bırakıp, "Türkiye Yüzyılı" olarak adlandırdığımız ikinci yüzyıla girerken de bizlere hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma ülküsüne şüphesiz emin adımlarla ilerlemekteyiz."