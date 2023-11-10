Şarkışla'da "10 Kasım Atatürk Panosu" oluşturuldu

Şarkışla'da bir okulda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılında "10 Kasım Atatürk Panosu" oluşturuldu.

Aşık Veysel İlkokulu öğretmeni Hüseyin Selçuk tarafından hazırlanan üç boyutlu "10 Kasım Atatürk Panosu" öğrenciler tarafından ilgi gördü.

Öğrencilerden gelen istekle panoyu hazırladıklarını belirten Selçuk, "Öğrencilerime 'Atatürk yanınızda olsa neler yapardınız?' sorusunu sordum. Öğrenciler de 'dizinin dibine oturur, uzun uzun sohbet edip, fotoğraf çektirirdim' dedi. Bizler de böyle bir çalışma yaparak çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirdik." dedi.

Okul Müdürü Murat Karakavak ise Atatürk'ün toplumun her kesimini kucakladığını aktararak, "Atatürk'ün, köylüsüne, çocuğuna, gencine, öğretmenine, sanatçısına, sporcusuna, kadınına, askerine, yaşlısına özellikle de çocuklara sevgisi ve ilgisi çoktu. Bizler de öğrencilerimizden gelen bu isteği yerine getirerek onların mutluluğuna ortak olduk." ifadelerini kullandı.