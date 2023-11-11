Şarkışla'da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikildi

Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde fidan dikildi.

Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Akar, İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Öcal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler, 5 bin fidanı Cemel beldesi Kanak Barajı mevkisinde toprakla buluşturdu.

Yıl sonuna kadar 115 bin fidanın toprakla buluşacağını belirten Öztürk, "Bugün yaklaşık 5 bin fidanımızı toprakla buluşturduk. Ayrıca, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın genelgesi ve UNESCO kararıyla Aşık Veysel'in vefatının 50. yılında bu yılın 'Aşık Veysel Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla ilçemize bağlı Sivrialan köyünde 50 bin fidan dikeceğiz. Fidanlarımız toprakla buluşacak ve geleceğe inşallah nefes olacak." ifadelerini kullandı.