Sivasspor'dan 5 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi
EMS Yapı Sivasspor'da 5 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.
EMS Yapı Sivasspor'da 5 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivassporlu futbolculardan Yunus Emre Konak Türkiye Ümit Milli Takımı'na, Gerson Rodrigues Lüksemburg A Milli Takımı'na, Aaron Appindangoye Gabon A Milli Takımı'na, Clinton N'jie Kamerun A Milli Takımı'na ve Ahmed Musa Nijerya A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.
Sivasspor, milli takım daveti alan 5 futbolcuyu tebrik ederek, başarı diledi.
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