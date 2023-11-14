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        Sivas'ta bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

        Sivas'ta tırın bariyerlere çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 15:55 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:07
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        Sivas'ta bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
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        Sivas'ta tırın bariyerlere çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        S.K. (38) yönetimindeki 58 UC 462 plakalı tır, Sivas-Ankara kara yolu Sıcak Çermik Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Bu arada kazanın meydana geldiği yerde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu da araçlarda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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