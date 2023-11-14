Sivas'ta bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Sivas'ta tırın bariyerlere çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Sivas'ta tırın bariyerlere çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
S.K. (38) yönetimindeki 58 UC 462 plakalı tır, Sivas-Ankara kara yolu Sıcak Çermik Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bu arada kazanın meydana geldiği yerde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu da araçlarda hasar oluştu.
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