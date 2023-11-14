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        Sivas'ta arazide kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam bulundu

        Sivas'ın Divriği ilçesinde arazide kaybolan Alzheimer hastası, jandarmanın çalışması sonucu 2 gün sonra bulunarak ailesine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 21:07 Güncelleme: 14.11.2023 - 21:12
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        Sivas'ta arazide kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam bulundu
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        Sivas'ın Divriği ilçesinde arazide kaybolan Alzheimer hastası, jandarmanın çalışması sonucu 2 gün sonra bulunarak ailesine teslim edildi.

        Yağbasan köyünde yaşayan ve 2 gün önce evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki S.Y'nin yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        Arazide arama çalışması başlatan Divriği İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Y'yi köyden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta arazide buldu.

        İlk müdahalesi arama çalışmalarına katılan sıhhiyeci komando tarafından yapılan S.Y. hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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