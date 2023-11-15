Sivas'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ta 91 yaşında vefat eden Kore gazisi Ahmet Türkoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkoğlu için Ay Yıldız Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Türkoğlu'nun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Gazi Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene Türkoğlu'nun ailesi, Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkan Vekili Celal Şerbet, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.