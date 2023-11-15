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        Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 17:12 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:21
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        Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

        Ardından 5'e 2 pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Antrenmana ülkelerinin milli takımında bulunan futbolcular katılmadı.

        Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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