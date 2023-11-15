Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta şüpheli ölüm

        Sivas'ta bir erkek hemşire mesai arkadaşının evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 20:12 Güncelleme: 15.11.2023 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta şüpheli ölüm
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta bir erkek hemşire mesai arkadaşının evinde ölü bulundu.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakımda görev yapan H.T.T. (32) aynı birimde çalışan hemşire arkadaşı E.C'nin Eğri Köprü Mahallesi’ndeki evine gitti.

        Hasta olduğu öğrenilen H.T.T'ye evde serum takıldı.

        Uyandığında arkadaşının hareketsiz olduğunu gören E.C. durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri H.T.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        H.T.T'nin cenazesi otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yağmurlu günler kapıda
        Yağmurlu günler kapıda
        Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!
        Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!
        Kanserli çocuklar Türkiye'ye geliyor
        Kanserli çocuklar Türkiye'ye geliyor
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Mahkemeden ret!
        Mahkemeden ret!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Adriana Lima'nın değişimi
        Adriana Lima'nın değişimi
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak

        Benzer Haberler

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde şap karantinası başlatıldı
        Sivas'ın İmranlı ilçesinde şap karantinası başlatıldı
        Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
        Sivas'ta 112 üreticiye 87 ton arpa tohumu hibe edildi
        Sivas'ta 112 üreticiye 87 ton arpa tohumu hibe edildi
        Sivas'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Sivas'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Sivas'ta minik ikizler, inek otlatırken buldukları köpek yavrusunu sahiplen...
        Sivas'ta minik ikizler, inek otlatırken buldukları köpek yavrusunu sahiplen...
        2 haftalık köpeğe 9 yaşındaki ikizler sahip çıktı
        2 haftalık köpeğe 9 yaşındaki ikizler sahip çıktı