Sivas'ta şüpheli ölüm

Sivas'ta bir erkek hemşire mesai arkadaşının evinde ölü bulundu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakımda görev yapan H.T.T. (32) aynı birimde çalışan hemşire arkadaşı E.C'nin Eğri Köprü Mahallesi’ndeki evine gitti.

Hasta olduğu öğrenilen H.T.T'ye evde serum takıldı.

Uyandığında arkadaşının hareketsiz olduğunu gören E.C. durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri H.T.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

H.T.T'nin cenazesi otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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