Sivas'taki trafik kazasında yaralanan kadın hastanede öldü

Sivas'ın Kangal ilçesinde 11 gün önce iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanın kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kazanın ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan İ.G. (72), müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kangal ilçesinde E.G. yönetimindeki 58 TV 357 plakalı otomobil ile Ç.D'nin kullandığı 34 RY 8935 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolu Kangal Köpek Çiftliği önünde çarpışmış, E.G'nin aracında bulunan A.G. olay yerinde hayatını kaybetmiş, sürücüler ile İ.G. ve S.D. yaralanmıştı.