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        Sivas'taki trafik kazasında yaralanan kadın hastanede öldü

        Sivas'ın Kangal ilçesinde 11 gün önce iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanın kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:23 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:26
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        Sivas'taki trafik kazasında yaralanan kadın hastanede öldü
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        Sivas'ın Kangal ilçesinde 11 gün önce iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanın kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kazanın ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan İ.G. (72), müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Kangal ilçesinde E.G. yönetimindeki 58 TV 357 plakalı otomobil ile Ç.D'nin kullandığı 34 RY 8935 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolu Kangal Köpek Çiftliği önünde çarpışmış, E.G'nin aracında bulunan A.G. olay yerinde hayatını kaybetmiş, sürücüler ile İ.G. ve S.D. yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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