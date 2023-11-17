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        Sivas'ta "Heyecan Merkezleri" açıldı

        Sivas Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik kurs ve eğitim verilmesi amacıyla yaptırılan "Heyecan Merkezleri" törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 17:32 Güncelleme: 17.11.2023 - 17:40
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        Sivas'ta "Heyecan Merkezleri" açıldı
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        Sivas Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik kurs ve eğitim verilmesi amacıyla yaptırılan "Heyecan Merkezleri" törenle hizmete açıldı.

        Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtımı ve Heyecan Merkezleri açılış töreninde yaptığı konuşmada, klasik belediyeciliğin dışında paydaş kurumlarla şehrin her bölgesine heyecanı yaymayı hedeflediklerini söyledi.

        Heyecan Merkezleri Projesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirildiğini belirten Bilgin, "Heyecan Merkezleri'nde Milli Eğitim Müdürlüğü ile gençlerimize hizmet edeceğiz. İşin temelinde ve merkezinde gençlik var." dedi.

        Şehirleri imar ederken gençliğin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Bilgin, "Geleceğimizin yöneticileri, güçlü Türkiye'nin sahipleri gençlerimizi de bu noktada yetiştirmek ve heyecanlarını daim kılmak adına elimizi taşın altına koyduk. İlk etapta şehrimizin farklı bölgelerinde 7 heyecan merkezinin açılışını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

        Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ise Sivas Belediyesinin sosyal belediyecilik anlamında toplumun her kesimine el uzattığını söyledi.

        Konuşmaların ardından Vali Vekili Öztürk, Başkan Bilgin ve Milli Eğitim Müdürü Necati Yener protokol imzalayarak şehrin farklı bölgelerinde faaliyete başlayacak 7 merkezin açılışını gerçekleştirdi.

        Programa AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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        Galeri
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