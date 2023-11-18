Fren yerine gaza basınca park halindeki araçlara çarptı Sivas'ta kullandığı otomobille fren yerine gaza basınca park halindeki iki araca ve aydınlatma direğine çarpan sürücü yaralandı.

Sivas'ta kullandığı otomobille fren yerine gaza basınca park halindeki iki araca ve aydınlatma direğine çarpan sürücü yaralandı.

M.P. idaresindeki 58 ADC 764 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolu Toptancılar Sitesi Kavşağı'nda seyir halindeyken trafik yoğunluğu nedeniyle güzergah değiştirmek istedi.

Bu sırada M.P. fren yerine gaza basınca otomobilin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yan yola geçerek park halindeki hafif ticari araca, otomobile ve aydınlatma direğine çarparak durdu.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı iki araçta ve aydınlatma direğinde hasar oluştu.