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        Sivas'ta Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor

        Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 19.11.2023 - 11:06
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        Sivas'ta Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor
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        Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Karadeniz ile iç bölgelerin bağlantı yolu olarak bilinen, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

        Karayolları ekipleri, karla kaplanan bölgede ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan, Zara ilçesinde de sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

        İlçede mevsimin ilk kar yağışının ardından etraf beyaza büründü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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