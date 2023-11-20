Sivas'ta okullarda ara tatilin ardından ilk ders zili çaldı

Sivas'ta, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında ilk ara tatilin ardından ders zili yeniden çaldı.

Sivas'ta bir haftalık ara tatilin sona ermesiyle öğrenciler dersbaşı yaptı. Sabah erken saatlerde okullarına giden öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sınıflara alındı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Lütfü Abay İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okudu.

Çocuklarla yakından ilgilenen Bilgin, öğrencilere iyi dersler diledi.

Ardından öğretmenler odasını ziyaret eden Bilgin, "Çocuklarımızın iyi bir şekilde eğitim alabilmesi için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim camiasına olan desteğimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.