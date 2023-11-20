Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta okullarda ara tatilin ardından ilk ders zili çaldı

        Sivas'ta, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında ilk ara tatilin ardından ders zili yeniden çaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 12:35 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta okullarda ara tatilin ardından ilk ders zili çaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında ilk ara tatilin ardından ders zili yeniden çaldı.

        Sivas'ta bir haftalık ara tatilin sona ermesiyle öğrenciler dersbaşı yaptı. Sabah erken saatlerde okullarına giden öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sınıflara alındı.

        Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Lütfü Abay İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okudu.

        Çocuklarla yakından ilgilenen Bilgin, öğrencilere iyi dersler diledi.

        Ardından öğretmenler odasını ziyaret eden Bilgin, "Çocuklarımızın iyi bir şekilde eğitim alabilmesi için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim camiasına olan desteğimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Savaş alanı gibi! Sarıyer'deki hasar ortaya çıktı
        Savaş alanı gibi! Sarıyer'deki hasar ortaya çıktı
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        İkiye bölünen gemi görüntülendi!
        İkiye bölünen gemi görüntülendi!
        Rebic rüzgarı!
        Rebic rüzgarı!
        Bartın'da şiddetli sağanak paniği!
        Bartın'da şiddetli sağanak paniği!
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Anne ve 3 çocuğu selde can verdi!
        Anne ve 3 çocuğu selde can verdi!
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Yüzde 143 enflasyonla gelen zafer
        Yüzde 143 enflasyonla gelen zafer
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım

        Benzer Haberler

        Sivas'ta bir kişinin otomobilin camını taşla kırması güvenlik kamerasına ya...
        Sivas'ta bir kişinin otomobilin camını taşla kırması güvenlik kamerasına ya...
        Sivas'ta hafif ticari araç, devrildi: 3 yaralı
        Sivas'ta hafif ticari araç, devrildi: 3 yaralı
        Sivas Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı
        Sivas Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı
        Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        Hemşirenin ölümünün ardından uyarı: Birden fazla ilaç, binde 1 oranında ölü...
        Hemşirenin ölümünün ardından uyarı: Birden fazla ilaç, binde 1 oranında ölü...
        Sivas'ta Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor
        Sivas'ta Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor