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        Sivas'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Sivas'ta iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 22:24 Güncelleme: 22.11.2023 - 22:34
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        Sivas'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü
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        Sivas'ta iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İstiklal Mahallesi 36'ncı Sokak'ta iki katlı evin giriş katında yangın çıktı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yanan evin cinayet suçundan tutuklu bulunan H.H.D'ye ait olduğu öğrenildi.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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