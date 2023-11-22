Sivas'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ta iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstiklal Mahallesi 36'ncı Sokak'ta iki katlı evin giriş katında yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yanan evin cinayet suçundan tutuklu bulunan H.H.D'ye ait olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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