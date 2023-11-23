Sivas'ta köprü duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Sivas'ta köprü duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

İ.T. yönetimindeki 58 ACP 118 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda köprünün duvarına çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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