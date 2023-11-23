Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta köprü duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sivas'ta köprü duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 00:12 Güncelleme: 23.11.2023 - 00:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta köprü duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta köprü duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

        İ.T. yönetimindeki 58 ACP 118 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda köprünün duvarına çarptı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD-Kanada sınırında patlama!
        ABD-Kanada sınırında patlama!
        Banu Parlak gözaltına alındı
        Banu Parlak gözaltına alındı
        İsrailli esirler sabah 10'da serbest bırakılacak
        İsrailli esirler sabah 10'da serbest bırakılacak
        Aile ve Gençlik Fonu teklifi Meclis'ten geçti
        Aile ve Gençlik Fonu teklifi Meclis'ten geçti
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Bir varmış bir yokmuş!
        Bir varmış bir yokmuş!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Bu işte bir sakatlık var
        Bu işte bir sakatlık var
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"

        Benzer Haberler

        Sivas'ta eşini darbettiği iddia edilen kişi trafik kazasında yaralandı
        Sivas'ta eşini darbettiği iddia edilen kişi trafik kazasında yaralandı
        Sivas'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Sivas'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Sivas´ta 2 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        Sivas´ta 2 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        Sivas'ta sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan çocuk 4 ameliyat geçirdi
        Sivas'ta sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan çocuk 4 ameliyat geçirdi
        Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivas'ta Çocuk Trafik Eğitim Parkı yılda 13 bin öğrenciyi ağırlıyor
        Sivas'ta Çocuk Trafik Eğitim Parkı yılda 13 bin öğrenciyi ağırlıyor