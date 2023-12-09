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        Sivas ve Kayseri'de doktorlar "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti

        Sivas ve Kayseri'de, hastanelerde görev yapan doktor ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 16:26 Güncelleme: 09.12.2023 - 16:26
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        Sivas ve Kayseri'de doktorlar "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti
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        Sivas ve Kayseri'de, hastanelerde görev yapan doktor ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi.

        Sivas Devlet Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları, Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce dövizler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan Dr. Mustafa Kılıç, İsrail'in Gazze'de sivil, hasta, hekim, çocuk, kadın fark etmeksizin dünyanın gözü önünde katliama devam ettiğini söyledi.

        İnsan hakları ve uluslararası hukuk kurallarının açıkça ihlal edildiğini vurgulayan Kılıç, "İsrail, tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumu da engelleyerek kuvözdeki bebeklerin dahi ölümüne neden olmuştur." dedi.

        Hekimler olarak İsrail'in saldırılarına karşı tepki gösterdiklerini dile getiren Kılıç, "Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların, meslektaşlarımızın ve hastaların hayatının korunması adına hekimlik mesleğine yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlıyız." diye konuştu.

        Duanın ardından gruptakiler dağıldı.

        - Kayseri

        Kayseri'de beyaz önlüklerin üzerine kırmızı el çizen sağlık çalışanları, Kayseri Lisesi önünden Gevher Nesibe Müzesi'ne kadar yürüdü.

        Burada grup adına bir konuşma yapan Dr. Ahmet Kırmacı, Gazze'de insanların temel insani ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığını söyledi.

        Kırmacı, İsrail'in uluslararası karara aldırmadan Filistin'de soykırım yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "İşgalci İsrail'in, Filistin'de on yıllardır devam ettirdiği sistematik işgal ve zulüm,7 Ekim'den bu yana soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlara ulaşmıştır. Gazze'deki katliam sivil, hasta, hekim, çocuk, kadın fark etmeksizin dünyanın gözü önünde devam etmektedir. İsrail yönetimi, Gazze'de insanları su, elektrik, gıda, sağlık gibi temel insani ihtiyaçlarından mahrum bırakmakta, hiçbir kınamaya, uluslararası karara aldırmadan Filistin’de soykırım yapmaktadır."

        Filistin halkının yanında olduklarını belirten Kırmacı, İsrail'in saldırılarını lanetledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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