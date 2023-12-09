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        Sivas'ta THM korosu konser verdi

        Sivas'ta Türk Halk Müziği (THM) korosu tarafından konser programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 10:46 Güncelleme: 09.12.2023 - 10:59
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        Sivas'ta THM korosu konser verdi
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        Sivas'ta Türk Halk Müziği (THM) korosu tarafından konser programı düzenlendi.

        Sivas Kültür ve Turizm Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği korosu tarafından düzenlenen konser Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro, Sivaslı ozanların derlediği Sivas türkülerini solo ve koro halinde seslendirdi.

        Konseri izlemeye gelen müzikseverler türkülere eşlik etti.

        Ayrıca Sivas halk oyunu ekibi, Sivas'a özgü çektikleri halayla konsere renk kattı.

        Konseri Koro Müdürü Davut Kaya ve müzikseverler izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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