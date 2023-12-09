Sivas'ta THM korosu konser verdi

Sivas'ta Türk Halk Müziği (THM) korosu tarafından konser programı düzenlendi.

Sivas Kültür ve Turizm Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği korosu tarafından düzenlenen konser Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro, Sivaslı ozanların derlediği Sivas türkülerini solo ve koro halinde seslendirdi.

Konseri izlemeye gelen müzikseverler türkülere eşlik etti.

Ayrıca Sivas halk oyunu ekibi, Sivas'a özgü çektikleri halayla konsere renk kattı.

Konseri Koro Müdürü Davut Kaya ve müzikseverler izledi.

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