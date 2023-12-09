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        Sivas'ta AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı İslamoğlu için lokma dağıtıldı

        Sivas'ta AK Parti Gençlik Kolları, trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu için lokma dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 12:27 Güncelleme: 09.12.2023 - 12:30
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        Sivas'ta AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı İslamoğlu için lokma dağıtıldı
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        Sivas'ta AK Parti Gençlik Kolları, trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu için lokma dağıttı.

        AK Parti Sivas Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamaya göre, Kale Camii önünde düzenlenen programda vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

        AK Parti Sivas Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya, İslamoğlu'nu 25 yaşında elim bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

        İslamoğlu'nun ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Sakarya, "Yüce Rabbim hayrımızı kabul etsin, kardeşimizin mekanını da cennet eylesin." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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